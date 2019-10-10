Зеленский поддерживает отсрочку на продажу земли иностранцам

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что после отмены моратория на продажу земли на некоторое время необходимо закрыть доступ к покупке земли для иностранцев. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, в течение нескольких лет земля должна продаваться исключительно украинцам.

"Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Только. Потом уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле", - сказал президент.

Также Зеленский заявил о необходимости создания земельного закона, который бы позволил украинцам свободно распоряжаться своей землей.

"Ситуация с земельным законом сложная. Я нашел время и встретился со многими фермерами, я их услышал, красные линии увидели. Сейчас я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную раду. Украинец, гражданин Украины - он должен быть владельцем. Он должен иметь льготы, если он будет работать на этой земле", - отметил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 73% украинцев выступили против продажи земли. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Поддерживают введение продажи земель 19%, 8% - не определились. Также согласно опросу продажу земли иностранцам поддерживают всего 13%. Против этого - 81% опрошенных.

Кроме этого, сообщалось, что Верховная рада Украины включила в повестку дня основной законопроект №2178 и альтернативные к нему о рынке земли.