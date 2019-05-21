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Зеленський подякував президенту Латвії за незмінну підтримку України

Новини » Політика    21.05.2019 - 00:49
Зеленський подякував президенту Латвії за незмінну підтримку України
Фото: Володимир Зеленський та Раймондс Вейоніс (president.gov.ua)

Новообраний президент після інавгурації зустрівся з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом, який прибув в Україну для участі в урочистій церемонії інавгурації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Зеленський зокрема подякував Вейонісу, що у важкий для України період Латвія була й залишається надійним партнером і другом України та відзначив її зусилля у підтримці територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, у наданні допомоги Україні в реформуванні оборонного сектору.

Зі слів новообраного глави держави, пріоритети України у зовнішній політиці та продовженні реформ залишаються незмінними.

Він висловив сподівання, що Латвія й надалі буде адвокатом України в Європейському Союзі та НАТО.

Крім того, Зеленський запевнив колегу, що в центрі його уваги залишатиметься захист іноземних інвесторів.

Нагадаємо, 20 травня після інавгурації президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентами Литви та Угорщини - Далею Грібаускайте і Яношем Адером, а також із главою Естонії та представників Адміністрації США і Конгресу, які прибули в Київ для участі в офіційній церемонії інавгурації глави держави.

 

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