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Зеленський провів зустрічі з президентами Литви та Угорщини

Новини » Політика    20.05.2019 - 21:32
Зеленський провів зустрічі з президентами Литви та Угорщини
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Володимир Зеленський провів зустрічі з Далею Грібаускайте і Яношем Адером

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентами Литви та Угорщини - Далею Грібаускайте і Яношем Адером. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

Так, Зеленський підкреслив, що російська агресія на сході і окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію. Зеленський під час зустрічі з президентом Угорщини також зазначив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта.

Президент України підкреслив важливість практичних кроків в економіці, розвитку інфраструктури, соціальній сфері, прикордонному співробітництві, які допомогли б зблизити Україну та Угорщину і показати взаємовигідний реальний результат взаємодії.

Зеленський під час зустрічі з президентом Литви відзначив, що Грібаускайте є справжнім і надійним другом України. Також Зеленський зазначив внесок Далі Грібаускайте у зміцненні стратегічного партнерства двох країн.

Глава держави відзначив особисті зусилля Грібаускайте, спрямовані на підтримку України у захисті суверенітету і практичну допомогу для реалізації реформ, відновлення Донбасу.

Крім цього, Зеленський підкреслив важливу роль Литви у просуванні України до ЄС і НАТО у зміцненні обороноздатності України.

Нагадаємо, Зеленський прийняв представників Адміністрації США і Конгресу, які прибули в Київ для участі в офіційній церемонії інавгурації глави держави.

Також він провів зустріч з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

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