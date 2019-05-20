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Президенти України та Естонії провели зустріч

Новини » Політика    20.05.2019 - 19:30
Президенти України та Естонії провели зустріч
Фото: Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд (president.gov.ua)

Сторони обговорили активізацію торговельно-економічних відносин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на інавгурацію новообраного глави держави в Київ. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

Повідомляється, що президент України подякував президенту Естонії за теплі привітання з нагоди його вступу на посаду. Зеленський також висловив подяку за особисту увагу Кальюлайд до питання підтримки Естонією територіальної цілісності і суверенітету України, адже вона була першим лідером іноземної держави, яка відвідала лінію розмежування на Донбасі.

Зеленський також відзначив зусилля Естонії у підтримці євроінтеграційних прагнень України. Президент також зазначив лідерство Естонії у впровадженні сучасних технологій і висловив зацікавленість у співпраці з цією країною у сфері ІТ і кіберзахисту.

Учасники зустрічі відзначили важливість сприяння активізації торговельно-економічних відносин між Україною і Естонією.

Зі свого боку президент Естонії підкреслила: "Ми продовжуємо бути вашими друзями".

Зазначимо, сьогодні, 20 травня, Зеленський під час церемонії інавгурації прийняв присягу на вірність Україні. Сьогодні він вже провів зустріч з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

 

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