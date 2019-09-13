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Зеленський заявив про необхідність збереження санкцій проти РФ

Новини » Політика    13.09.2019 - 09:51
Зеленський заявив про необхідність збереження санкцій проти РФ
Фото: Володимир Зеленський (https://twitter.com/yes_ukraine)

Зеленський закликає міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський закликає міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Росії. Про це він заявив на форумі YES, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що санкції - це ті самі жорсткі податки необхідні для світового порядку.

"Іноді вони (міжнародні партнери,- ред.) думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші, вибачте, ми втрачаємо людей. Санкції - це ті самі жорсткі податки необхідні для світового порядку. Це податок заради миру і поки його не буде відновлено, санкції повинні бути збережені", - заявив він.

Зеленський заявив про необхідність збереження санкцій проти РФФото: Зеленський на форумі (twitter.com/gbezhuashvili)

Зазначимо, що сьогодні звільнений із російської колонії Олег Сенцов на форумі показав банку з жовтою і синьою смугами, яку провозив із собою 5 років у неволі, і заявив, що хотів би наповнити її бирками інших звільнених українців. Цю банку він передав Володимиру Зеленському, з проханням наповнити її як можна швидше.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Він зазначив, що зараз розробляється карта виконання Мінських угод з конкретними термінами.

Президент сподівається, що зустріч в нормандському форматі пройде у вересні 2019 року.

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