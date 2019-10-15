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Європолітики не обговорюють зняття санкцій з РФ, - Пристайко

Новини » Політика    15.10.2019 - 06:40
Європолітики не обговорюють зняття санкцій з РФ, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Зняття санкцій можливе лише після виконання Росією угод

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що європолітики не обговорюють питання зняття санкцій з Російської Федерації. Про це він сказав після засідання Комітету Європарламенту з закордонних справ у Брюсселі, повідомляє "Укринформ".

Пристайко зазначив, що під час спілкування у форматі Ради ЄС у Люксембурзі і на слуханнях у Європарламенті в Брюсселі він переконався, що позиція європейських міністрів не відрізняється від позиції євродепутатів. Вони усвідомлюють, яку небезпеку для всіх, а не тільки для України, створює нині Російська Федерація.

"Під час зустрічі ми почули важливі для нас слова, санкції повинні залишатися, поки Росія не виконає свою частину угод. Питання про зняття санкцій або про те, що хтось від них втомився - не обговорюються", - зазначив глава української дипломатії.

Він також підкреслив, що санкції-це той єдиний механізм, який є зараз у міжнародного співтовариства, щоб протистояти продовження агресії з боку Росії. Вони повинні або зберегтися в тому стані, в якому вони зараз, або посилиться.

"І ми як раз закликали сьогодні під час зустрічі з міністрами посилити санкції, наприклад, у відповідь на проведення чергових так званих "виборів" в Криму", - зазначив Пристайко.

Раніше глава МЗС Нідерландів заявляв, що його країна не дозволить послабити санкції Європейського союзу проти Росії без виконання мінських угод.

РБК-Україна писало, що глава європейської дипломатії Федеріка Могерини заявила, що плани уряду Олексія Гончарука та президента Володимира Зеленського з врегулювання конфлікту на Донбасі є задовільними.

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