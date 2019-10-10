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Нідерланди не дозволять зняти санкції з РФ без виконання мінських угод

Новини » Політика    10.10.2019 - 14:51
Нідерланди не дозволять зняти санкції з РФ без виконання мінських угод
Фото: Стеф Блок (twitter.com/frontbenchernl)

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що зняття санкцій залежить від дій Росії

Нідерланди не дозволять послабити санкції Європейського союзу проти Росії без виконання мінських угод. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Сетф Блок, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави МЗС Нідерландів, зняття санкцій буде залежати від поведінки Російської Федерації.

"Нідерланди не визнають анексії Криму. Нідерланди не дозволять, щоб санкції ЄС проти Росії були ослаблені без належного виконання мінських угод. Санкції були введені проти Росії за незаконну анексію Криму і дії на сході України. Їх зняття залежатиме від поведінки Росії", - повідомив Блок.

НАЖИВО Долучайтеся до спільної пресконференції Міністрів закордонних справ України Вадима Пристайка та Королівства Нідерландів Стефа Блоку.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 10 жовтня 2019 р.

Крім того, урядовець запевнив у підтримці суверенітету України.

"Я сподіваюся, що далі наші стосунки продовжать покращуватися у міру продовження угоди про Асоціацію України з ЄС… Нідерланди залишаються абсолютно в чіткій позиції щодо підтримки суверенності та територіальної єдності та незалежності України", - сказав Блок.

Нагадаємо, на початку жовтня Великобританія пом'якшила санкції проти Росії. зокрема, були внесені поправки в закон про експортний контроль, які дозволять здійснювати деякі види діяльності в рамках місії з вивчення Марса "Екзомарс-2020".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Стеф Блок обговорив питання розслідування авіакатастрофи МН17 з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомили в Офісі Зеленського, сторони обговорили питання співпраці по завершенню розслідування та проведення судового процесу. Раніше повідомлялося, що нідерландський парламент прийняв рішення про додаткове розслідування у справі авіакатастрофи MH17, в якому планують вивчити роль України в питанні закриття повітряного простору на Донбасі.

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Новини України НідерландиСанкції проти Росії
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