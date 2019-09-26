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Зеленський обговорив з Трампом боротьбу з корупцією та енергобезпеку

Новини » Політика    26.09.2019 - 01:15
Зеленський обговорив з Трампом боротьбу з корупцією та енергобезпеку
Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Президент хоче показати Трампу демократичну Україну

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили широке коло питань, зокрема подолання корупції в Україні та енергетичну безпеку. Про це повідомила прес-служба президента.

Так, додатково обговорили реформи та боротьбу з корупцією.

"Сказав президенту США, що це не дуже гарна реклама для України, коли всі кажуть, що країна корумпована. Я запросив його до України, щоб він приїхав і побачив, що у нас справді демократична, європейська країна… Хотів би, щоб ця "реклама" закінчилася", - повідомив Зеленський про свою розмову з Трампом.

Також, з його слів, вони з президентом США обговорили питання енергетичної безпеки.

"Ми хочемо бути справді незалежними і мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, енергетичної безпеки, вугілля. Все це обговорили", - стверджує президент України.

Також обговорили ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму.

Нагадаємо, під час зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив президенту США Трампу, що Україна потребує не допомоги, а справжньої підтримки Сполучених Штатів.

25 вересня на Генасамблеї ООН пройшла перша офіційна зустріч Зеленського і Трампа.

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