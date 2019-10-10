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Зеленський планує відновити мовлення українських телеканалів на Донбасі

Новини » Політика    10.10.2019 - 10:26
Зеленський планує відновити мовлення українських телеканалів на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що західні партнери Україну у цьому підтримують

Президент Володимир Зеленський заявив про плани відновити мовлення українських телеканалів на окупованій частині Донбасу. Про це він заявив під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що там все глушать військові технології.

"Ми працюємо з нашого боку. Ми дуже працюємо над тим, щоб наші канали, наші ЗМІ могли там зявились. Дуже складно. Глушать все. Глушать військові технології. Ми говорили з нашими західними партнерами і в цьому у нас є підтримка: я хочу зробити так, щоб нас там чули. А от питання, чи почують вони нас - це тільки їх внутрішнє питання", - заявив Зеленський.

Крім того, він заявив, що його головна мета - зупинити війну на Донбасі. Зеленський вважає, що це його "місія впродовж цих 5 років".

Раніше Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини і Росії обговорять шляхи припинення війни на Донбасі. За його словами, на Донбасі має відбутися повне припинення вогню і виведення іноземних військових формувань.

Зазначимо, вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Український президент повідомив канцлеру Німеччини про ситуацію з безпекою на Донбасі. Крім того, в ході телефонної розмови були обговорені питання розведення сил поблизу Петровського і Золотого, а також хід робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської.

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