ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский планирует возобновить вещание украинских телеканалов на Донбассе

Новости » Политика    10.10.2019 - 10:26
Зеленский планирует возобновить вещание украинских телеканалов на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что западные партнеры Украину в этом поддерживают

Президент Владимир Зеленский заявил о планах возобновить вещание украинских телеканалов на оккупированной части Донбасса. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что там все глушат военные технологии.

"Мы работаем с нашей стороны. Мы очень работаем над тем, чтобы наши каналы, наши СМИ могли там появились. Очень сложно. Глушат все. Глушат военные технологии. Мы говорили с нашими западными партнерами и в этом у нас есть поддержка: я хочу сделать так, чтобы нас там слышали. А вот вопрос, услышат ли они нас - это только их внутренний вопрос", - заявил Зеленский.

Кроме того, он заявил, что его главная цель - остановить войну на Донбассе. Зеленский считает, что это его "миссия на протяжении этих 5 лет".

Ранее Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и России обсудят пути прекращения войны на Донбассе. По его словам, на Донбассе должно произойти полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований.

Отметим, вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украинский президент сообщил канцлеру Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе. Кроме того, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста возле Станицы Луганской.

Зеленский назвал главную цель своего президентства Пресс-марафон Зеленского: онлайн
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь