Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (twitter.com/MelnykAndrij)

Це вже п'ятий розмова між Зеленським і Меркель

Сьогодні, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

Він зазначив, що це вже п'ятий телефонна розмова між Зеленським і Меркель.

"Тільки що відбулася вже п'ята за рахунком телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наше найбільше потужне політичне зброю для відновлення територіальної цілісності України!" - зазначив він.

Щойно відбулася вже 5-а за ліком телефонна розмова між Президентом @ZelenskyyUa та Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наша найпотужніша політична зброя задля відновлення територіальної цілісності України! pic.twitter.com/Qic63Xqm28 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 9, 2019

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною та Росією стане відома після саміту в нормандському форматі.

Крім того, 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини та Російської Федерації обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.