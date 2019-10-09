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Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

Новини » Політика    09.10.2019 - 20:33
Зеленський провів телефонну розмову з Меркель
Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (twitter.com/MelnykAndrij)

Це вже п'ятий розмова між Зеленським і Меркель

Сьогодні, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

Він зазначив, що це вже п'ятий телефонна розмова між Зеленським і Меркель.

"Тільки що відбулася вже п'ята за рахунком телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Цей надзвичайно тісний довірливий особистий контакт двох лідерів - наше найбільше потужне політичне зброю для відновлення територіальної цілісності України!" - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що дата нового обміну полоненими між Україною та Росією стане відома після саміту в нормандському форматі.

Крім того, 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини та Російської Федерації обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.

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Новини України Володимир ЗеленськийАнгела Меркель
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