ua en ru
Ср, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Новороссийск горит после атаки дронов: под ударом порт и терминал

00:58 09.09.2026 Ср
1 мин
В городе звучала серия взрывов - местные власти пока признали лишь "отражение атаки"
aimg Екатерина Коваль
Новороссийск горит после атаки дронов: под ударом порт и терминал Фото: дроны атаковали Новороссийск в РФ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ночью 9 сентября беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ - в городе вспыхнул масштабный пожар в районе портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговых Telegram-каналов Astra и Dnipro Osint.

В ночь на 9 сентября в Новороссийске раздалась воздушная тревога - очевидцы зафиксировали на видео масштабное возгорание и серию взрывов в городе.

Пожар вспыхнул в районе портовой инфраструктуры.

По данным мониторингового канала Dnipro Osint, украинские силы обороны атаковали объекты на территории порта - поражен по меньшей мере один резервуар мазутного терминала. Местная противовоздушная оборона пыталась отразить атаку беспилотников.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко подтвердил лишь сам факт "отражения атаки" беспилотников. О разрушениях или пострадавших официально пока не сообщалось.

Напомним, из-за атак дронов ведущий контейнерный перевозчик MSC приостановил бронирование в порт Новороссийск - компания отказалась работать с ключевым российским портовым хабом.

Ранее РБК-Украина писала, что работа этого портового комплекса держится на минимальном уровне - отгрузки практически остановлены.

Кроме того, вблизи Новороссийска и Туапсе дроны уже атаковали, по меньшей мере, пять зерновых судов - это произошло на фоне усиления украинских ударов по черноморской логистике РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Краснодарский край Война в Украине
Новости
Украина и ЕС договорились защищать зерновой коридор в Черном море
Украина и ЕС договорились защищать зерновой коридор в Черном море
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"