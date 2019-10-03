ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський назвав теми нормандського саміту

Новини » Політика    03.10.2019 - 19:39
Зеленський назвав теми нормандського саміту
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, на Донбасі має відбутися повне припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини і Росії обговорять шляхи припинення війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

За його словами, на Донбасі має відбутися повне припинення вогню і виведення іноземних військових формувань.

"Пройде зустріч в нормандському форматі разом з президентом Франції, канцлером Німеччини й президентом Російської Федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі. Моя позиція чітка і зрозуміла, і збігається з позицією усіх українців. Ми всі розуміємо, що Донбас - це Україна. Там повинен наступити мир, відбутися повне припинення вогню і виведення іноземних військових формувань", - заявив Зеленський.

Також він додав, що повинен відбутися обмін полоненими, а вибори повинні проходити не під дулом автомата.

"Ми всі розуміємо, що на кордоні з нашої сторони повинні бути українські прикордонники. Повинен відбутися обмін полоненими... і вибори повинні пройти не під дулом автоматів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських ЗМІ та міжнародних спостерігачів. З можливістю реалізації виборчого права всіма внутрішньо переміщеними особами. Все це ми будемо обговорювати на зустрічі в нормандському форматі", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що єдиною умовою проведення саміту в нормандському форматі залишалося підписання "формули Штайнмайєра".

Новина доповнюється

Зеленський розповів про підготовку нового закону про особливий статус Донбасу На Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції ООС
Новини України Володимир ЗеленськийДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся