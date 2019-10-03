Зеленський назвав теми нормандського саміту

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, на Донбасі має відбутися повне припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини і Росії обговорять шляхи припинення війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

За його словами, на Донбасі має відбутися повне припинення вогню і виведення іноземних військових формувань.

"Пройде зустріч в нормандському форматі разом з президентом Франції, канцлером Німеччини й президентом Російської Федерації, де ми обговоримо шляхи припинення війни на Донбасі. Моя позиція чітка і зрозуміла, і збігається з позицією усіх українців. Ми всі розуміємо, що Донбас - це Україна. Там повинен наступити мир, відбутися повне припинення вогню і виведення іноземних військових формувань", - заявив Зеленський.

Також він додав, що повинен відбутися обмін полоненими, а вибори повинні проходити не під дулом автомата.

"Ми всі розуміємо, що на кордоні з нашої сторони повинні бути українські прикордонники. Повинен відбутися обмін полоненими... і вибори повинні пройти не під дулом автоматів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських ЗМІ та міжнародних спостерігачів. З можливістю реалізації виборчого права всіма внутрішньо переміщеними особами. Все це ми будемо обговорювати на зустрічі в нормандському форматі", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що єдиною умовою проведення саміту в нормандському форматі залишалося підписання "формули Штайнмайєра".

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