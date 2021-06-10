ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 червня 2021 20:01
Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої сподівання від майбутнього саміту НАТО-2021. Сьогодні глава держави провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це президент написав на сторінці у Twitter.

Як розповів Зеленський, під час телефонної розмови він проінформував генсека НАТО про суттєві загрози з боку Російської Федерації.

"Сподіваюся, на саміті НАТО будуть розглянуті дієві кроки зі стримування російської агресії", - зазначив він.

Президент додав, що в розмові зі Столтенбергом він також наголосив на важливості для України підтвердження політики відкритих дверей НАТО та чинності рішення від 2008 року щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України.

Нагадаємо, 14 червня у Брюсселі пройде саміт НАТО-2021, на який не запросили ані Україну, ані інших партнерів Альянсу. Напередодні саміту генсек НАТО зателефонував президенту Зеленському, підтвердивши підтримку України.

Додамо, вчора російський президент Володимир Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією" для Кремля. Як пояснив Путін, у такому випадку ракети будуть долітати до Москви за 7 хвилин.

Напередодні Зеленський у розмові з президентом США заявив про необхідність надання Україні плану дій для вступу в НАТО з прив'язкою до дат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський НАТО Російська Федерація Єнс Столтенберг
NEWS
Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії
Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна