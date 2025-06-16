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Зеленский о планах на саммит G7: обсудим давление, чтобы остановить Путина

Вена, Понедельник 16 июня 2025 17:05
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Зеленский о планах на саммит G7: обсудим давление, чтобы остановить Путина Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская делегация на саммите G7 обсудит давление на Россию. В частности, речь о новом потолке цен на российскую нефть.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван Дер Белленом.

"Что касается семерки (G7 - ред.), для нас очень важно, какое давление мы можем все сделать, чтобы остановить Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.), чтобы он прекратил огонь, прекратил войну", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, на саммите "Большой семерки", в котором он примет участие, будут обсуждаться замороженные активы РФ и новые санкции. Речь о более жестком потолке цен на энергоносители, в первую очередь на российскую нефть.

"Это глобальный вопрос - сколько еще партнеры будут давать возможности русским, когда они смогут реально жестко отреагировать на все их удары, на все их убийства санкциями и другими методам", - добавил президент.

Участие Зеленского в саммите G7

Напомним, ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит "Большой семерки" в Канаде.

При этом СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Зеленский во время участия в саммите встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Глава украинского государства фактически подтвердил такую встречу и уточнил, что обсуждать планирует возможность покупки американского оружия.

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