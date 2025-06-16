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Зеленський про плани на саміт G7: обговоримо тиск, щоб зупинити Путіна

Відень, Понеділок 16 червня 2025 17:05
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Зеленський про плани на саміт G7: обговоримо тиск, щоб зупинити Путіна Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська делегація на саміті G7 обговорить тиск на Росію. Зокрема, мова про нову стелю цін на російську нафту.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Австрії Александром ван Дер Белленом.

"Що стосується сімки (G7 - ред.), для нас дуже важливо, який тиск ми можемо все зробити, щоб зупинити Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), щоб він припинив вогонь, припинив війну", - підкреслив Зеленський.

За його словами, на саміті "Великої сімки", у якому він візьме участь, обговорюватимуть заморожені активи РФ і нові санкції. Ідеться про більш жорстку стелю цін на енергоносії, насамперед на російську нафту.

"Це глобальне питання - скільки ще партнери будуть давати можливості росіянам, коли вони зможуть реально жорстко відреагувати на всі їхні удари, на всі їхні вбивства санкціями та іншими методами", - додав президент.

Участь Зеленського в саміті G7

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт "Великої сімки" в Канаді.

При цьому ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Зеленський під час участі в саміті зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Голова української держави фактично підтвердив таку зустріч і уточнив, що обговорювати планує можливість купівлі американської зброї.

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