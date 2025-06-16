Зеленський про плани на саміт G7: обговоримо тиск, щоб зупинити Путіна

Українська делегація на саміті G7 обговорить тиск на Росію. Зокрема, мова про нову стелю цін на російську нафту.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Австрії Александром ван Дер Белленом.

"Що стосується сімки (G7 - ред.), для нас дуже важливо, який тиск ми можемо все зробити, щоб зупинити Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), щоб він припинив вогонь, припинив війну", - підкреслив Зеленський.

За його словами, на саміті "Великої сімки", у якому він візьме участь, обговорюватимуть заморожені активи РФ і нові санкції. Ідеться про більш жорстку стелю цін на енергоносії, насамперед на російську нафту.

"Це глобальне питання - скільки ще партнери будуть давати можливості росіянам, коли вони зможуть реально жорстко відреагувати на всі їхні удари, на всі їхні вбивства санкціями та іншими методами", - додав президент.