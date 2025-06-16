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Зеленский рассказал, что планирует обсудить на встрече с Трампом

Вена, Понедельник 16 июня 2025 16:37
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Зеленский рассказал, что планирует обсудить на встрече с Трампом Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Одной из главных тем обсуждений станут поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства на пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван Дер Белленом.

У главы украинского государства попросили прокомментировать заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что США будут сокращать военную помощь Украине.

Президент напомнил, что США поддерживали Украину очень сильно, когда европейское оборонное производство еще было на низком уровне. И никто не хочет даже представлять, как жить и бороться без американской помощи.

Зеленский также обратил внимание, что Украина пока получает то оружие, передачу которого одобрила еще администрация Джо Байдена. Речи о новой помощи пока не идет.

"Действительно, один из вопросов, который я будут обсуждать с президентом Трампом на встрече - об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность", - подчеркнул он.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, ранее издание Axios со ссылкой на неназванный источник писало, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся во время саммита "Большой семерки" в Канаде.

Ожидается, что глава украинского государства прибудет на саммит в качестве гостя уже завтра, 17 июня.

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