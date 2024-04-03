Зеленский о планах РФ мобилизовать 300 тысяч солдат: четко понимаем, к чему они готовятся

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что Украина должна победить в этой войне. Это исторический шанс сломать реваншизм россиян, и таким шансом необходимо воспользоваться.

"Четко понимаем, к чему готовятся в России, что они хотят, под что будут собирать солдат в свою армию. И у нас, у нас всех, у наших партнеров должен быть сильный ответ на российские операции - любые российские операции", - подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек.

По его словам, согласно планам страны-агрессора, такая мобилизация должна пройти до 1 июня.

При этом несколько дней назад глава украинского государства предупреждал, что оккупанты готовят новое наступление. Оно может начаться уже в конце мая или в начале июня.

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