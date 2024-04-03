Зеленський про плани РФ мобілізувати 300 тисяч солдатів: чітко розуміємо, до чого вони готуються

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів має бути сильна відповідь на російські операції - будь-які російські операції", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що Україна має перемогти у цій війні. Це історичний шанс зламати реваншизм росіян і таким шансом необхідно скористатися.