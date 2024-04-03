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Зеленський про плани РФ мобілізувати 300 тисяч солдатів: чітко розуміємо, до чого вони готуються

Київ, Середа 03 квітня 2024 21:55
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Зеленський про плани РФ мобілізувати 300 тисяч солдатів: чітко розуміємо, до чого вони готуються Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна чітко розуміє, для чого Росія планує додатково мобілізувати 300 тисяч військових. Необхідна сильна відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів має бути сильна відповідь на російські операції - будь-які російські операції", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що Україна має перемогти у цій війні. Це історичний шанс зламати реваншизм росіян і таким шансом необхідно скористатися.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей.

За його словами, згідно з планами країни-агресора, така мобілізація має відбутися до 1 червня.

При цьому кілька днів тому глава української держави попереджав, що окупанти готують новий наступ. Він може розпочатися вже наприкінці травня чи на початку червня.

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