Зеленский: план прекращения огня подготовят за 7-10 дней, но Путин вряд ли его примет
Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет мирный план, предложенный "Коалицией решительных".
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью Axios.
Что предшествовало
На прошлой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года.
"Мы вместе разработали конкретный план до конца года. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость", - подчеркнул он.
Тогда Зеленский заявил, что для победы над Путиным и завершения войны в Украине США и "коалиция решительных" должны действовать вместе.
Что сказал Зеленский
По словам Зеленского, план должен быть коротким, без слишком многих деталей.
"Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней", - ответил он.
Он подчеркнул, что скептически относится к тому, что Путин готов принять любой мирный план.
Давление на Россию
Стоит напомнить, что в ночь на 23 октября США объявили санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла". Кроме этого, под ограничения попали 36 дочерних структур. В Минфине США призвали Россию немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.
Также отметим, что 25 октября, агентство Reuters написало, что США подготовили новые санкции против России, однако хотят, чтобы сначала шаг сделала Европа.