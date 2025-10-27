Зеленский: план прекращения огня подготовят за 7-10 дней, но Путин вряд ли его примет

Как сообщает РБК-Украина , об этом он рассказал в интервью Axios.

Что предшествовало

На прошлой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года.

"Мы вместе разработали конкретный план до конца года. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость", - подчеркнул он.

Тогда Зеленский заявил, что для победы над Путиным и завершения войны в Украине США и "коалиция решительных" должны действовать вместе.

Что сказал Зеленский

По словам Зеленского, план должен быть коротким, без слишком многих деталей.

"Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней", - ответил он.

Он подчеркнул, что скептически относится к тому, что Путин готов принять любой мирный план.