Зеленский о вопросе территории: честно - стоять там, где стоим

Единственная справедливая позиция по территориальному вопросу на переговорах для Украины заключается в принципе "стоим там, где стоим". Имеется в виду текущая линия соприкосновения с российскими оккупантами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 декабря.
Зеленский пояснил, что остановка на текущей линии фронта означает, что россияне останутся на временно оккупированных территориях Донбасса, а Украина сохранит за собой те части региона, которые сейчас контролирует. Возвращать временно оккупированные территории придется исключительно дипломатическим путем.
"Это принципиальные вещи. В любом формате, как бы мы не подходили к этому вопросу, для нас важно, чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем. На мой взгляд, это справедливо", - отметил президент.
В целом, добавил Зеленский, присутствие российских оккупантов на украинских территориях - это в целом большая несправедливость, но сейчас приходится искать временное компромиссное решение.
Россияне выдвигают ультиматумы и требуют, чтобы Украина оставила Донбасс. Украинская сторона уже проинформировала США, что не собирается этого делать - ни конституционно такой выход невозможен, ни украинский народ не собирается уполномочивать власть на это.
США пытаются найти компромисс, поэтому предлагают "свободную экономическую зону" - там, мол, не будет войск и тяжелого вооружения. Проблема в том, что там живут люди, там есть управление, поэтому нужна полицейская миссия. Кто будет эту миссию выполнять - непонятно.
"Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается, потому что мы не верим, что такая свободная зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию, что в принципе она и делала все эти годы агрессию. Поэтому так не может быть", - добавил президент.
Зеленский отметил, что в вопросе отвода войск Украина требует зеркальных шагов. Если ВСУ отходят на пять километров, то же делают россияне. Если на 10 - то же делают россияне.
"И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономической зоной или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции, но до этого всего надо еще дожить. Лучше всего - честный вариант - стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то я сказал партнерам, извиняюсь, но это решать будет народ", - резюмировал президент.
Отметим, чуть ранее Зеленский заявил, что по состоянию на сегодня мирного соглашения нет. Он пояснил, что соглашение есть тогда, когда его подписали лидеры и прекращена война. Украина не желает получать "бумажку", подобную Будапештскому меморандуму, поэтому будет прорабатывать все нюансы.
Ранее Зеленский уже подтвердил, что территориальный вопрос остается одним из самых тяжелых. По его словам, позиции двух стран пока не совпадают. Но важно, что США слышат позицию Украины. При этом Зеленский добавил, что не считает, что США что-то требуют от Украины на переговорах. По его словам, все воспринимается как требования России для завершения войны.