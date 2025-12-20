Зеленский о вопросе территории: честно - стоять там, где стоим

Зеленский пояснил, что остановка на текущей линии фронта означает, что россияне останутся на временно оккупированных территориях Донбасса, а Украина сохранит за собой те части региона, которые сейчас контролирует. Возвращать временно оккупированные территории придется исключительно дипломатическим путем.

"Это принципиальные вещи. В любом формате, как бы мы не подходили к этому вопросу, для нас важно, чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем. На мой взгляд, это справедливо", - отметил президент.

В целом, добавил Зеленский, присутствие российских оккупантов на украинских территориях - это в целом большая несправедливость, но сейчас приходится искать временное компромиссное решение.

Россияне выдвигают ультиматумы и требуют, чтобы Украина оставила Донбасс. Украинская сторона уже проинформировала США, что не собирается этого делать - ни конституционно такой выход невозможен, ни украинский народ не собирается уполномочивать власть на это.

США пытаются найти компромисс, поэтому предлагают "свободную экономическую зону" - там, мол, не будет войск и тяжелого вооружения. Проблема в том, что там живут люди, там есть управление, поэтому нужна полицейская миссия. Кто будет эту миссию выполнять - непонятно.

"Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается, потому что мы не верим, что такая свободная зона будет в безопасности. Уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию, что в принципе она и делала все эти годы агрессию. Поэтому так не может быть", - добавил президент.

Зеленский отметил, что в вопросе отвода войск Украина требует зеркальных шагов. Если ВСУ отходят на пять километров, то же делают россияне. Если на 10 - то же делают россияне.

"И тогда есть такая зона. Она может называться свободной экономической зоной или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции, но до этого всего надо еще дожить. Лучше всего - честный вариант - стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то я сказал партнерам, извиняюсь, но это решать будет народ", - резюмировал президент.