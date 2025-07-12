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Зеленский после встречи с Умеровым анонсировал перестановки в Минобороны

Украина, Суббота 12 июля 2025 20:37
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Зеленский после встречи с Умеровым анонсировал перестановки в Минобороны Фото: украинский президент Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Украине нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Решения по этому поводу будут вскоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 12 июля, украинский президент провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. После чего Зеленский намекнул на кадровые изменения в государственных институтах.

"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства", - сказал президент.

Он подчеркнул, что соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время.

Умеров может стать послом Украины в США

На днях стало известно, что посол Украины в США Оксана Маркарова покидает свою должность. В этом контексте начались активные обсуждения относительно того, кто станет ее преемником.

Вчера, 10 июля, президент Зеленский предположил, что во главе украинского посольства в Вашингтоне может оказаться нынешний министр обороны Рустем Умеров.

Он, правда, добавил, что, если это решение будет принято, Украину ожидают масштабные кадровые изменения в Кабинете министров.

Заметим, что ранее собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов. Кроме Умерова, среди потенциальных кандидатов на должность посла в США упоминаются также премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина и министр энергетики Герман Галущенко.

Стоит отметить, что, по данным информированного источника РБК-Украина, назначение Умерова послом в США может запустить быструю перезагрузку Кабмина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Рустем Умеров
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