Трамп снова упрекнул Зеленского в "нежелании договариваться" и похвалил Путина

В Белом доме снова перекладывают на Киев ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией. В то же время, позицию Кремля там считают конструктивной, а Москву хвалят за поставки дешевой нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответы президента США Дональда Трампа на вопросы журналистов.

Журналисты поинтересовались, отправит ли Трамп своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа на новые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Прямо на этот вопрос президент США не ответил, обвинив Киев.

"Ну, я думаю, что Россия хотела бы заключить соглашение. Но, как я уже говорил, это то, что могло быть решено много раз, но по каким-то причинам Зеленский не хочет заключать соглашение", - заявил Трамп.

Трамп сославшись на статистику, утверждал, что у одной из сторон на миллион солдат больше, чем у другой. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило договориться гораздо раньше.

"Было бы разумнее, если бы он заключил соглашение еще два года назад. Он мог бы заключить гораздо более выгодное соглашение еще два года назад", - сказал президент США.

Рассказывая о недавнем телефонном разговоре, Трамп заверил, что Путин "очень хотел бы урегулировать ситуацию". Отдельно он похвалил Кремль за горючее.

"Посмотрите, он обеспечивает мир большими объемами нефти. То есть это хорошо. И, кстати, по очень низкой цене", – заявил Трамп.