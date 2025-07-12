Зеленський після зустрічі з Умєровим анонсував перестановки в Міноборони

Україні потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Рішення щодо цього будуть незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 12 липня, український президент провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Після чого Зеленський натякнув на кадрові зміни в державних інституціях. "Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави", - сказав президент. Він наголосив, що відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом.