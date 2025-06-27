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Зеленский после технологической Ставки: цель - максимум дронов для защиты городов

Киев, Пятница 27 июня 2025 21:54
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Зеленский после технологической Ставки: цель - максимум дронов для защиты городов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел технологическую Ставку. В ее ходе обсуждалось производство дронов, в том числе для защиты городов от атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По словам Зеленского, в ходе Ставки были детальные доклады о дронах. В частности, речь о финансах, производствах, необходимых регуляторных упрощениях.

"Ключевая цель - производить максимум и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий врага", - отметил президент.

Он добавил, что на Ставке также были доклады военного командования, Министерства обороны Украины, Минстратегпрома, и разведки. В частности, разведка рассказала о технологических планах РФ.

"Масштабируем украинский потенциал, в том числе по перехватчикам. Дал несколько специальных поручений - пока без деталей. Но результат должен быть очевидным - увеличение производства в Украине и для Украины", - рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что главное, чтобы масштаб украинского производства и скорость развития дронов были адекватными в контексте условий войны.

Дроны-перехватчики

Напомним, Россия уже довольно продолжительное время фактически ежедневно запускает по Украине большое количество ударных дронов. И сейчас украинские производители разрабатывают дроны-перехватчики, чтобы уничтожать вражеские цели.

В частности, недавно выяснилось, что украинские специалисты разработали дрон-перехватчик, который способен подниматься на высоту до 11 километров.

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в Украине уже есть секретные "антишахедные" разработки. Какие именно - он не уточнил.

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Владимир Зеленский ОПК Война в Украине Дрони Атака дронов
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