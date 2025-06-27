"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов
В течение лет Украина продолжает адаптировать свою оборону для противодействия вражеским дронам. Несмотря на усиление обстрелов - "антишахедные" решения есть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова во время разговора с журналистами.
Как отметил Умеров, в течение лет Украина непрерывно работала над эффективной моделью противодействия "Шахедам". Враг регулярно менял алгоритмы, но Киев адаптировал тактику в ответ. Сегодня есть уже десятки технологических решений и изделий, которые уже применяются в боевых условиях.
"Антишахедное" решение
По словам министра, несмотря на усиление обстрелов - "антишахедное" решение уже есть и одно из этих изделий продемонстрировало очень большую эффективность.
Глава ведомства пояснил, что решения, которые принимались в начале войны, со временем теряли свою эффективность. Среди таких решений, например, мобильно-огневые группы, чья эффективность продолжает снижаться.
Сегодня жеУкраина вводит новые разработки - "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается.
Обстрелы Украины со стороны России
Россия существенно нарастила количество дальнобойных дронов, которые каждую ночь использует против Украины во время войны. В последнее время ночные атаки превратились в систематическую тактику давления. Например, в ночь на 27 января запустила против Украины 371 средство воздушного нападения, среди которых было 363 дрона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.