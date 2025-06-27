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"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов

Пятница 27 июня 2025 13:22
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"Антишахедное" решение есть: Умеров заинтриговал секретными разработками против дронов Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение лет Украина продолжает адаптировать свою оборону для противодействия вражеским дронам. Несмотря на усиление обстрелов - "антишахедные" решения есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова во время разговора с журналистами.

Как отметил Умеров, в течение лет Украина непрерывно работала над эффективной моделью противодействия "Шахедам". Враг регулярно менял алгоритмы, но Киев адаптировал тактику в ответ. Сегодня есть уже десятки технологических решений и изделий, которые уже применяются в боевых условиях.

"Антишахедное" решение

По словам министра, несмотря на усиление обстрелов - "антишахедное" решение уже есть и одно из этих изделий продемонстрировало очень большую эффективность.

Глава ведомства пояснил, что решения, которые принимались в начале войны, со временем теряли свою эффективность. Среди таких решений, например, мобильно-огневые группы, чья эффективность продолжает снижаться.

Сегодня жеУкраина вводит новые разработки - "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия существенно нарастила количество дальнобойных дронов, которые каждую ночь использует против Украины во время войны. В последнее время ночные атаки превратились в систематическую тактику давления. Например, в ночь на 27 января запустила против Украины 371 средство воздушного нападения, среди которых было 363 дрона.

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