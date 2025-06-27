Зеленський після технологічної Ставки: ціль - максимум дронів для захисту міст

Президент України Володимир Зеленський провів технологічну Ставку. Під час неї обговорювали виробництво дронів, зокрема для захисту міст від атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За словами Зеленського, під час Ставки були детальні доповіді про дрони. Зокрема, йшлося про фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення.



"Ключова мета - виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також з урахуванням розвитку технологій ворога", - зазначив президент.

Він додав, що на Ставці також були доповіді військового командування, Міністерства оборони України, Мінстратегпрому, та розвідки. Зокрема, розвідка розповіла про технологічні плани РФ.

"Масштабуємо український потенціал, зокрема щодо перехоплювачів. Дав кілька спеціальних доручень - поки що без деталей. Але результат має бути очевидним - збільшення виробництва в Україні та для України", - розповів Зеленський.

Голова держави підкреслив, що головне, щоб масштаб українського виробництва і швидкість розвитку дронів були адекватними в контексті умов війни.