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Зеленский после разговора с Макроном: ценим подтверждение мощного бронетанкового пакета

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 18:09
Зеленский после разговора с Макроном: ценим подтверждение мощного бронетанкового пакета Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел содержательный более чем часовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Собеседники обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами и скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность за уже оказанную Францией оборонную помощь и договорился о дополнительных решениях, которые усилят потенциал Украины на поле боя.

"Скорость и конкретность реагирования - это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным силам мощного бронетанкового пакета ", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Зеленский второй раз за месяц провел телефонные переговоры с французским коллегой. В ходе переговоров они также обсудили украинскую формулу мира.

Ранее мы сообщали, что 15 апреля Зеленский уже проводил телефонный разговор со своим французским коллегой. Тогда они обсудили встречу Макрона с китайским лидером Си Цзиньпинем.

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Владимир Зеленский ВСУ Эммануэль Макрон Франция
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