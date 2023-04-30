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Зеленський після розмови з Макроном: цінуємо підтвердження потужного бронетанкового пакету

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 18:09
Зеленський після розмови з Макроном: цінуємо підтвердження потужного бронетанкового пакету Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський провів змістовну більш як годинну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Співрозмовники обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами та скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.

Крім того, Зеленський висловив вдячність за вже надану Францією оборонну допомогу та домовився про додаткові рішення, що посилять потенціал України на полі бою.

"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним силам потужного бронетанкового пакету", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вдруге за місяць провів телефонні перемовини з французьким колегою. Під час перемовин вони також обговорили українську формулу миру.

Раніше ми повідомляли, що 15 квітня Зеленський вже проводив телефонну розмову зі своїм французьким колегою. Тоді вони обговорили зустріч Макрона з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

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Володимир Зеленський ВСУ Еммануель Макрон Франція
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