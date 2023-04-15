Зеленский обсудил с Макроном его недавний визит в Китай

В субботу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины на поле боя", - добавил президент. Зеленский отметил, что обсудили с президентом Франции также и подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс. К тому же, отдельно уделили внимание реализации украинской "формулы мира".

"Провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками", - написал Зеленский. В ходе разговора президенты обсудили итоги недавнего визита Макрона в Китай.

Напомним, 5 апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай и провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

В ходе встречи президенты договорились начать упорную работу над достижением мира между Россией и Украиной.

Однако, как пишут СМИ, Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по поводу войны РФ против Украины.

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