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Зеленский после разговоров с Трампом: есть все сигналы для возобновления помощи Украине

Рим, Четверг 10 июля 2025 19:35
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Зеленский после разговоров с Трампом: есть все сигналы для возобновления помощи Украине Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После конструктивных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом Украина получила все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

"Важно, что у нас после очень конструктивных и позитивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи", - подчеркнул лидер.

По его словам, теперь команды обеих сторон работают над тем, чтобы поставки поступали вовремя.

"Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились", - добавил он.

Возобновление поставок оружия США для Украины

Заметим, что со 2 июля Украина не получала от США военную помощь.

Сначала Белый дом подтвердил информацию о прекращении поставок, но когда развернулся скандал, вынужден был объяснить, что решение временное и было сделано для проверки запасов оружия на американских складах.

Поставки начали возобновлять после того, как президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 4 июля провели телефонный разговор.

По итогам разговора Трамп даже отметил, что российский диктатор Владимир Путин ответственен за многочисленные убийства людей, а также не исключил передачи Украине еще одной единицы ЗРК Patriot.

На одной из пресс-конференций для американских журналистов Трамп заявил, что не думал над тем, кто ответственен за прекращение поставок Украине.

По данным СМИ, решение принял министр обороны США Пит Хэгсет. Причем он якобы не проинформировал об этом ни Трампа, ни Конгресс.

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