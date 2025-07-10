Зеленский после разговоров с Трампом: есть все сигналы для возобновления помощи Украине

После конструктивных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом Украина получила все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

"Важно, что у нас после очень конструктивных и позитивных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи", - подчеркнул лидер.

По его словам, теперь команды обеих сторон работают над тем, чтобы поставки поступали вовремя.

"Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились", - добавил он.