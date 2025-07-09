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Трамп сделал новое заявление относительно приостановки поставок оружия Украине

США, Среда 09 июля 2025 22:22
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Трамп сделал новое заявление относительно приостановки поставок оружия Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не углублялся" в вопрос того, кто приказал остановить поставки оружия Украине. При этом он заверил, что "знал бы", если бы такое решение было принято.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами 9 июля.

Журналист напомнил Трампу, что президент США не был уверен в том, кто именно приказал остановить поставки оружия. Трамп в ответ заявил, что он "не думал" над этим вопросом.

"Ну, я не думал об этом, потому что сейчас мы рассматриваем Украину и боеприпасы. Но я не думал, я не углублялся в это", - сказал он.

Президент США добавил, что такое решение не могло быть принято без его ведома. Он бы "узнал первым".

"Я бы знал, если бы решение было принято. Я бы узнал первым. И я буду первым, кто узнает. На самом деле вероятнее всего, я бы отдал приказ, но я еще этого не сделал", - заявил Трамп.

Поставки оружия Украине возобновляются

Недавно Трамп заверил, что поставки оружия не прекращались, а США передадут Украине оборонительное оружие, поскольку российский диктатор Владимир Путин "убивает слишком много людей".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Трамп начинает понимать, что Путин - лжец и не хочет мира в Украине. Поэтому Киев может увидеть больше американского оружия и более интенсивные поставки.

Неделю назад, 1 июля, США приостановили поставки оружия Украине. Часть вооружения вообще остановили у границы, поскольку оно уже ехало из Жешува в Украину. В Белом доме подтвердили эту информацию, заявив, что в первую очередь беспокоятся об оборонных потребностях США.

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Дональд Трамп
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