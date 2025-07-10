Зеленський після розмов із Трампом: є всі сигнали для відновлення допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час розмови з представниками українських та іноземних медіа.

"Важливо, що у нас після дуже конструктивних і позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги", - наголосив лідер.

За його словами, тепер команди обох сторін працюють над тим, аби постачання надходило вчасно.

"Тепер на рівні команд ми працюємо над тим, щоб в Україну все надходило вчасно. Про все це ми домовилися", - додав він.