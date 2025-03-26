Зеленский после переговоров с Макроном: истребителей Mirage будет больше

Украина получит от Франции больше истребителей Mirage. Такая авиация уже помогает защищать украинское небо.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский поблагодарил Макрона за предоставленные истребители Mirage. По словам украинского президента, они уже стали частью воздушного щита Украины.
Он отметил, что французские истребители помогают в первую очередь защищаться от "Шахедов" и других ударных дронов, которые запускают россияне.
"Мы проговорили, что будем увеличивать количество Mirage", - добавил президент.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине истребители Mirage 2000 еще в прошлом году. Изначально планировалось, что поставки начнутся в конце 2024 года.
В итоге о доставке первых истребителей в Украину стало известно 6 февраля этого года. Об этом сообщал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
7 марта Воздушные силы ВСУ сообщили, что Mirage впервые были задействованы для защиты украинского неба от российских ракет и беспилотников.
Детально о французских истребителях, которые получила Украина, - в материале РБК-Украина.
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