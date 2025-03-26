Зеленський після переговорів з Макроном: винищувачів Mirage буде більше

Mirage для України

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні винищувачі Mirage 2000 ще минулого року. Спочатку планувалося, що поставки почнуться наприкінці 2024 року.

У підсумку про доставку перших винищувачів в Україну стало відомо 6 лютого цього року. Про це повідомляв міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

7 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Mirage вперше були задіяні для захисту українського неба від російських ракет і безпілотників.

Детально про французькі винищувачі, які отримала Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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