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Зеленский после совещания по фронту: видим, к чему готовится оккупант, будет ответ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина наблюдает за дальнейшими действиями российских оккупантов на поле боя и даст врагу свой ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он провел совещание с военным руководством: главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. 

В ходе совещания участники обсудили возможности ускорения поставок оружия Украине, а также план действий на сейчас, с силами и средствами, которые есть в наличии. 

"Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ. И благодарю всех наших солдат и командиров, каждого подразделения, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают оккупанта", - добавил Зеленский. 

Возможные планы врага

Напомним, еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы россиян на поле боя. Они заключаются в новом наступлении, которое может начаться уже в конце мая этого года.

Спустя несколько дней после такого заявления Зеленского российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в России.

При этом локальное наступление россиян на востоке сейчас не прекращается. Они пытаются оккупировать ряд населенных пунктов, в том числе Часов Яр.

Более детально о планах врага - в материале РБК-Украина.

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