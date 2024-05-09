Зеленский после совещания по фронту: видим, к чему готовится оккупант, будет ответ

Возможные планы врага

Напомним, еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы россиян на поле боя. Они заключаются в новом наступлении, которое может начаться уже в конце мая этого года.

Спустя несколько дней после такого заявления Зеленского российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в России.

При этом локальное наступление россиян на востоке сейчас не прекращается. Они пытаются оккупировать ряд населенных пунктов, в том числе Часов Яр.

Более детально о планах врага - в материале РБК-Украина.

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