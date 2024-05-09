Зеленський після наради по фронту: бачимо, до чого готується окупант, буде відповідь

Можливі плани ворога

Нагадаємо, ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський розкрив плани росіян на полі бою. Вони полягають у новому наступі, який може розпочатися вже наприкінці травня цього року.

За кілька днів після такої заяви Зеленського російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов у Росії.

При цьому локальний наступ росіян на сході зараз не припиняється. Вони намагаються окупувати низку населених пунктів, у тому числі Часів Яр.

Більш детально про плани ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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