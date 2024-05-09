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Зеленський після наради по фронту: бачимо, до чого готується окупант, буде відповідь

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна спостерігає за подальшими діями російських окупантів на полі бою та дасть ворогові свою відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, він провів нараду з військовим керівництвом: головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

У ході наради учасники обговорили можливості прискорення постачання зброї Україні, а також план дій на сьогодні, з силами та засобами, які є в наявності.

"Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам і командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта", - додав Зеленський.

Можливі плани ворога

Нагадаємо, ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський розкрив плани росіян на полі бою. Вони полягають у новому наступі, який може розпочатися вже наприкінці травня цього року.

За кілька днів після такої заяви Зеленського російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов у Росії.

При цьому локальний наступ росіян на сході зараз не припиняється. Вони намагаються окупувати низку населених пунктів, у тому числі Часів Яр.

Більш детально про плани ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні