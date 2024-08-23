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Зеленский после доклада Сырского: выдавливаем россиян из Харьковской области

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники постепенно вытесняют российских оккупантов из Харьковской области. В регионе идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства рассказал, что он обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским бои в Харьковской области. 

"Выдавливаем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю нашу Украину", - отметил президент. 

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 22 августа, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что бойцы подразделения добились хороших результатов в Харьковской области. Он уточнил, что там были проведены успешные наступательные действия.

Позже в Третьей штурмовой бригаде детализировали, что в результате контрнаступательных действий под контроль украинских защитников были взяты российские взводные и ротные опорные пункты. Бойцы бригады продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра.

При этом российские оккупанты понесли значительные потери. По данным бригады, за три дня были нейтрализованы почти 300 вражеских солдат.

Таким образом защитникам удалось отвести солдат РФ с других направлений.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВооруженные силы УкраиныХарьковВойна в УкраинеКонтрнаступление ВСУ