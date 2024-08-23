Зеленский после доклада Сырского: выдавливаем россиян из Харьковской области

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 22 августа, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что бойцы подразделения добились хороших результатов в Харьковской области. Он уточнил, что там были проведены успешные наступательные действия.

Позже в Третьей штурмовой бригаде детализировали, что в результате контрнаступательных действий под контроль украинских защитников были взяты российские взводные и ротные опорные пункты. Бойцы бригады продвинулись вглубь фронта почти на два квадратных километра.

При этом российские оккупанты понесли значительные потери. По данным бригады, за три дня были нейтрализованы почти 300 вражеских солдат.

Таким образом защитникам удалось отвести солдат РФ с других направлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.