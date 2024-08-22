Третья штурмовая провела успешные наступательные действия в Харьковской области, - Жорин

Военные Третьей штурмовой бригады провели успешные наступательные действия в Харьковской области. Детали данной операции будут сообщены позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина в Telegram .

Он рассказал, что в зоне ответственности их Третьей штурмовой бригады в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия.

"У нас хорошие новости на своем направлении", - сообщил Жорин.

Бои в Харьковской области

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады еще вчера анонсировал успехи на фронте.

Жорин отметил, что бригада провела успешные локальные наступательные действия. Однако он также подчеркнул, что на других участках фронта ситуация остается очень сложной.

Отметим также, что по данным Института изучения войны, в течение вчерашних суток на севере Харьковской области продолжались ограниченные позиционные боевые действия. Однако подтвержденных изменений линии фронта пока не последовало.

В то же время представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев сообщал, что российские военные уменьшили использование тактической авиации по области.

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