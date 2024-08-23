UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський після доповіді Сирського: витискаємо росіян з Харківської області

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники поступово витісняють російських окупантів з Харківської області. У регіоні тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова української держави розповів, що він обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським бої у Харківській області.

"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну", - зазначив президент.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 22 серпня, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що бійці підрозділу досягли хороших результатів у Харківській області. Він уточнив, що там було проведено успішні наступальні дії.

Пізніше у Третій штурмовій бригаді деталізували, що внаслідок контрнаступних дій під контроль українських захисників було взято російські взводні та ротні опорні пункти. Бійці бригади просунулися вглиб фронту майже на два квадратні кілометри.

При цьому російські окупанти зазнали значних втрат. За даними бригади, за три дні було нейтралізовано майже 300 ворожих солдатів.

У такий спосіб захисникам вдалося відвести солдатів РФ з інших напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЗбройні сили УкраїниХарківВійна в УкраїніКонтрнаступ ЗСУ