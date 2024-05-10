Зеленский подтвердил, что оккупанты начали наступление в Харьковской области, его удалось остановить
Силы обороны Украины сегодня утром остановили наступление России на Харьковском направлении.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"По состоянию на 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить", - заявил он.
По словам президента, что Вооруженные силы Украины были готовы к таким действиям россиян.
"Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой в этом направлении, мы их встретили огнем", - рассказал Зеленский.
Наступление РФ на Харьков
Недавно в СМИ появилась информация о том, что российские оккупационные войска планируют новые атаки на Харьков и Сумы. Украинские власти заявили, что даже если такие планы существуют, они вряд ли будут реализованы.
Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки, заявил, что Россия может готовить наступление на Харьков и Сумскую область в конце мая - начале июня. Однако, по его словам, российские войска не имеют достаточно сил для захвата этих двух крупных городов на востоке Украины.
При этом майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина заявил, что россиянам будет трудно захватить Харьков.
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