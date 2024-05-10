ua en ru
Пт, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский подтвердил, что оккупанты начали наступление в Харьковской области, его удалось остановить

Пятница 10 мая 2024 14:37
UA EN RU
Зеленский подтвердил, что оккупанты начали наступление в Харьковской области, его удалось остановить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны Украины сегодня утром остановили наступление России на Харьковском направлении.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить", - заявил он.

По словам президента, что Вооруженные силы Украины были готовы к таким действиям россиян.

"Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой в этом направлении, мы их встретили огнем", - рассказал Зеленский.

Наступление РФ на Харьков

Недавно в СМИ появилась информация о том, что российские оккупационные войска планируют новые атаки на Харьков и Сумы. Украинские власти заявили, что даже если такие планы существуют, они вряд ли будут реализованы.

Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки, заявил, что Россия может готовить наступление на Харьков и Сумскую область в конце мая - начале июня. Однако, по его словам, российские войска не имеют достаточно сил для захвата этих двух крупных городов на востоке Украины.

При этом майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина заявил, что россиянам будет трудно захватить Харьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Наступление боевиков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
До границы 10 км. Что происходит в Волчанске и какая угроза на севере Харьковской области
До границы 10 км. Что происходит в Волчанске и какая угроза на севере Харьковской области
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче