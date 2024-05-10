Смогут ли россияне захватить Харьков: ответ эксперта

Российские захватчики в приграничной Курской области на сегодняшний день сосредоточили до 70 тысяч военных. С таким количеством им будет нереально захватить Харьков.

По его словам, примерно 70 тысяч военных или чуть меньше оккупанты задействовали под Авдеевкой и Бахмутом. С другой стороны, вряд ли там они собрались "на перекур".

По мнению эксперта, группировку могут переместить как на какой-то другой участок фронта, так и начать ее силами тактические действия на северо-востоке в Харьковской, Черниговской или Сумской областях. Захватчики могут попытаться атаковать, чтобы растянуть украинскую оборону.

"Можно согласиться, что в таком количестве эти войска не будут штурмовать в лоб или в обход Харькова. Но так же правильно и то, что они не будут сидеть без дела. Их могут задействовать в тактических наступательных действиях на северо-востоке или для быстрого перемещения куда-то на другой участок, где уже запланировано наступление", - пояснил Гетьман.