Зеленський підтвердив, що окупанти почали наступ в Харківській області, його вдалося зупинити

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем", - розповів Зеленський.

За словами президента, що Збройні сили України були готові до таких дій росіян.

"Станом на 7-8 ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити", - заявив він.

Наступ РФ на Харків

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські окупаційні війська планують нові атаки на Харків та Суми. Українська влада заявила, що навіть якщо такі плани існують, вони навряд чи будуть реалізовані.

Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки, заявив, що Росія може готувати наступ на Харків і Сумську область наприкінці травня - на початку червня. Однак, за його словами, російські війська не мають достатньо сил для захоплення цих двох великих міст на сході України.

При цьому майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в коментарі РБК-Україна заявив, що росіянам буде важко захопити Харків.

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