Зеленский подтвердил, что Норвегия согласилась передать Украине F-16

"У нас три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16 - Дания, Нидерланды, Норвегия. Мы очень благодарны этим трем государствам", - рассказал Зеленский.

Он поблагодарил главу норвежского правительства за важное и историческое решение поставить самолеты для украинских военных.

При этом президент выразил благодарность США, поскольку F-16 разработали именно там.

В то же время Зеленский ответил на вопрос, не мало ли самолетов получит Украина.

"Сложно будет говорить о количестве. Я считаю, что нужно быть благодарным за любое количество. И с чего вы взяли, что будет так мало? Посмотрим", - заявил он.

В свою очередь премьер Норвегии уточнил, что страна сейчас предоставит два истребителя F-16 для обучения украинских пилотов.

"Сейчас мы выделяем два истребителя для учебной миссии и будем рассматривать оставшиеся. Их не так много, но, надеюсь, мы сможем их передать Украине", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Норвегия решила передать Украине истребители F-16. В общем страна имеет на вооружении 57 таких самолетов.

При этом недавно поставки в Украину американских истребителей анонсировали Дания и Нидерланды. В общем они хотят предоставить 61 самолет.

Первую группу F-16 власти Дании пообещали поставить в Украину до конца 2023 года.