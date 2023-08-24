Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16

"У нас три країни, які погодилися передати Україні після тренування F-16 - Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам", - розповів Зеленський.

Він подякував голові норвезького уряду за важливе та історичне рішення поставити літаки для українських військових.

При цьому президент подякував США, оскільки F-16 розробили саме там.

Водночас Зеленський відповів на запитання, чи багато літаків отримає Україна.

"Важко буде говорити про кількість. Я вважаю, що треба бути вдячним за будь-яку кількість. І з чого ви взяли, що буде так мало? Подивимося", - заявив він.

У свою чергу прем'єр Норвегії уточнив, що країна зараз надасть два винищувачі F-16 для навчання українських пілотів.

"Зараз ми виділяємо два винищувачі для навчальної місії і розглядатимемо решту. Їх не так багато, але, сподіваюся, ми зможемо їх передати Україні", - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16. Загалом країна має на озброєнні 57 таких літаків.

При цьому нещодавно постачання в Україну американських винищувачів анонсували Данія та Нідерланди. Загалом вони хочуть надати 61 літак.

Першу групу F-16 влада Данії пообіцяла поставити в Україну до кінця 2023 року.