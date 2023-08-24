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Норвегия передаст Украине истребители F-16, - СМИ

Норвегия, Четверг 24 августа 2023 13:00
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Норвегия передаст Украине истребители F-16, - СМИ Фото: Норвегия передаст Украине истребители F-16 (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Норвегия решила передать Украине истребители F-16, количество пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

По данным телеканала, ссылающегося на источники, Норвегия решила подарить Украине F-16, но количество не уточняется. В общем страна имеет на вооружении 57 таких истребителей.

Таким образом, Норвегия станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставляет Украине боевые самолеты F-16.

F-16 для Украины

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

Ранее Игнат сообщал, что Украине необходимо около 128 самолетов для получения преимуществ в небе и замены старого авиапарка.

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