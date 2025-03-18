Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными между Украиной и Россией

Украина и Россия завтра, 19 марта, проведут новый обмен пленными. Он пройдет в формате 175 на 175.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Я о нем (обмене - ред.) знал. От СБУ и ГУР я получил эту информацию. Это заранее продуманный наш обмен", - добавил Зеленский.

Глава государства напомнил, что российский диктатор Владимир Путин рассказал президенту США Дональду Трампу о запланированном на завтра обмене пленными между Украиной и РФ в формате 175 на 175.

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сегодня, 18 марта, 2,5 часа общались по телефону. Они обсуждали урегулирование войны России против Украины.

Во время переговоров Путин заявил о том, что завтра между Украиной и Россией пройдет очередной обмен военнопленными в формате 175 на 175.

При этом, по словам диктатора, Россия решила передать Украине 23 тяжелораненых украинских воина. Пока что украинская сторона не подтверждала это.

Детально о том, как прошли переговоры Трампа с Путиным, - в материале РБК-Украина.

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