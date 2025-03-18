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Зеленський підтвердив майбутній обмін полоненими між Україною та Росією

Вівторок 18 березня 2025 22:05
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Зеленський підтвердив майбутній обмін полоненими між Україною та Росією Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія завтра, 19 березня, проведуть новий обмін полоненими. Він відбудеться у форматі 175 на 175.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що російський диктатор Володимир Путін розповів президенту США Дональду Трампу про запланований на завтра обмін полоненими між Україною та РФ у форматі 175 на 175.

"Я про нього (обмін - ред.) знав. Від СБУ і ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін", - додав Зеленський.

Переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 18 березня, 2,5 години спілкувалися телефоном. Вони обговорювали врегулювання війни Росії проти України.

Під час переговорів Путін заявив про те, що завтра між Україною і Росією відбудеться черговий обмін військовополоненими у форматі 175 на 175.

При цьому, за словами диктатора, Росія вирішила передати Україні 23 тяжкопоранених українських воїна. Поки що українська сторона не підтверджувала цього.

Детально про те, як пройшли переговори Трампа з Путіним, - у матеріалі РБК-Україна.

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