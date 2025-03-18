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В Кремле сделали заявление о разговоре Путина и Трампа: детали

Москва, Вторник 18 марта 2025 19:47
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В Кремле сделали заявление о разговоре Путина и Трампа: детали Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Они обсуждали войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Урегулирование войны

Как утверждают в Кремле, Путин во время разговора заявил о готовности к совместной с США "проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", а также "учитывать необходимость устранения первопричин "кризиса".

В ходе переговоров Путин и Трамп договорились создать экспертные группы, чтобы продолжить усилия по урегулированию войны.

Черное море

Диктатор "конструктивно отреагировал" на инициативу Трампа, которая касается безопасности судоходства в Черном море. Стороны договорились "проработать конкретные детали". Детали инициативы не уточняются.

Обмен пленными

Как пишет Кремль, Путин уведомил Трампа, что завтра, 19 марта, между Украиной и Россией якобы состоится обмен пленными в формате 175 на 175 человек.

"В качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях", - пишет Кремль.

Другие вопроcы

Также Трамп и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Они договорились предпринять "совместные усилия" для стабилизации обстановки в регионе.

Кремль назвал позитивным примером "оздоровления" российско-американских отношений солидарное голосование в ООН по резолюции насчет войны России против Украины (Россия и США голосовали против украинской резолюции).

Президент США и глава Кремля рассматривали "широкий спектр направлений", по которым страны могли бы "наладить взаимодействие". В частности, речь о сфере экономики и энергетики.

Трамп и Путин согласились организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками.

Стоит заметить, что о планах Трампа и Путина провести телефонные переговоры стало известно вчера, 17 марта. Детально о том, какие слухи были вокруг переговоров, - в материале РБК-Украина.

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