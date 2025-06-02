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Зеленский "за" встречу с Путиным при участии Эрдогана и Трампа

Понедельник 02 июня 2025 20:07
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Зеленский "за" встречу с Путиным при участии Эрдогана и Трампа Фото: президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным при участии лидеров еще двух стран.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, он поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"От него был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров - он, президент Америки (Дональд Трамп - ред.), Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет", - отметил президент.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным еще в мае. Но тогда глава Кремля не хотел лететь в Стамбул на переговоры.

При этом сегодня, 2 июня, министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что во время переговоров в Стамбуле украинская сторона предложила организовать встречу Зеленского и Путина до конца июня.

Умеров подчеркнул, что встреча двух лидеров - это основная тема, которую нужно обсуждать украинской и российской делегациям.

Пока Путин не ответил, готов ли он к такой встрече.

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